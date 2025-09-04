Rapimento giovane svizzero in Francia, 7 persone in stato di fermo

Keystone-SDA

Sette persone sono state poste in stato di fermo oggi in Francia nell'ambito delle indagini sul rapimento e il sequestro di un giovane svizzero, liberato domenica a Valence (F) durante un'operazione della gendarmeria. Il caso sarebbe legato alle criptovalute.

(Keystone-ATS) I sospetti saranno deferiti nel corso della giornata alla Giustizia interregionale specializzata (Jirs) di Lione (F), secondo quanto appreso da fonti vicine al caso, che confermano un’informazione del quotidiano francese “Le Dauphiné libéré”.

Non sono stati forniti dettagli sulla durata del sequestro del giovane elvetico. L’operazione ha mobilitato 150 militari dell’Unità nazionale di polizia giudiziaria (UNPJ) e del Gruppo di intervento della gendarmeria nazionale (GIGN).

Ritrovato legato

Secondo “Le Dauphiné libéré”, il giovane – sulla ventina – è stato ritrovato legato in un’abitazione vicino alla stazione TGV di Valence. Sempre stando al quotidiano regionale, martedì il GIGN è intervenuto anche in uno snack bar della città francese.

Negli ultimi mesi si sono susseguiti diversi rapimenti e tentativi di rapimento legati al mondo delle criptovalute. Questa serie nera era iniziata all’inizio di gennaio: un uomo di 56 anni era stato trovato nel bagagliaio di un’auto vicino a Le Mans (Sarthe), a diverse centinaia di chilometri dalla sua casa situata nell’Ain, dipartimento confinante con la Svizzera.

Secondo diversi media, si trattava del padre di un influencer nel settore delle criptovalute con sede a Dubai, che pubblica regolarmente video sui suoi guadagni.

Dito tagliato

Alla fine di gennaio, il cofondatore di Ledger (un’altra società di criptovalute ndr), David Balland, e la sua compagna sono stati rapiti nella loro casa nel dipartimento dello Cher. Balland, a cui è stato anche tagliato un dito, è stato liberato durante un’operazione di polizia, mentre la sua compagna è stata ritrovata legata in un veicolo.

Il primo maggio, nel 14° arrondissement di Parigi, il padre di un uomo che gestisce un’altra società specializzata in criptovalute, con sede a Malta, è stato rapito da quattro uomini incappucciati.

La vittima, a cui i rapitori avevano pure tagliato un dito e per la quale era stato chiesto un riscatto di diversi milioni di euro, è stata liberata 58 ore dopo durante un assalto della BRI (Brigata di ricerca e intervento) in una villetta dell’Essonne, un dipartimento situato vicino alla capitale francese.

Pochi giorni dopo, il 13 maggio, un video diventato virale aveva ripreso il tentativo di rapimento della figlia e del nipote dell’amministratore delegato della società di criptovalute Paymium.

In ciascuno di questi casi, sui quali le indagini sono ancora in corso, diversi sospetti sono stati arrestati, indagati e posti in detenzione preventiva.