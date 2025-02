Raiffeisen: utile in calo, ma secondo miglior risultato di sempre

Keystone-SDA

Profitti in calo per Raiffeisen, che consegue però pur sempre il secondo miglior risultato della sua storia: nel 2024 l'utile netto si è attestato a 1,2 miliardi di franchi, in flessione del 13% rispetto all'esercizio precedente.

(Keystone-ATS) I crediti ipotecari sono saliti del 4,6%, arrivando a 221 miliardi di franchi, ha indicato oggi la banca particolarmente impegnata nel finanziamento immobiliare. I depositi della clientela hanno raggiunto 215 miliardi (+7 miliardi).

“Raiffeisen ha ottenuto un ottimo risultato nel 2024 ed è posizionata in modo eccellente grazie al suo modello aziendale e alla notevole dotazione di fondi propri”, afferma il presidente della direzione ad interim Christian Poerschke, citato in un comunicato. “Negli ultimi anni, abbiamo lavorato in modo mirato per migliorare la nostra vicinanza alla clientela, con esito positivo, come dimostrano gli incoraggianti dati del gruppo”.

In un contesto di mercato caratterizzato da incertezza e rischi geopolitici, Raiffeisen si ritiene ben posizionata come istituto focalizzato sul mercato nazionale. In un contesto definito difficile la società si aspetta un solido andamento degli affari nel 2025, con un risultato in linea con l’esercizio precedente.

Raiffeisen è organizzata in 218 banche giuridicamente indipendenti e con lo statuto di cooperative che fanno capo a Raiffeisen Svizzera – pure una cooperativa – che è alla guida strategica dell’intero gruppo. Alla fine di dicembre la banca aveva un totale di bilancio di 306 miliardi di franchi, 2,1 milioni di soci e 3,7 milioni di clienti.

L’istituto trova le sue origini nell’opera di un sacerdote, Johann Traber, che nel 1899 a Bichelsee (TG) creò la prima cassa Raiffeisen elvetica, mettendo in pratica le idee di Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), un politico locale tedesco considerato all’origine del movimento cooperativistico in Germania. Oggi in Svizzera Raiffeisen è una realtà con 774 succursali e un organico che comprende 10’600 posti di lavoro a tempo pieno.