Raiffeisen: calano utili causa taglio tassi BNS

Keystone-SDA

Il gruppo Raiffeisen ha registrato nel primo semestre un netto calo degli utili, principalmente a causa della diminuzione delle operazioni su interessi dovuta ai tagli dei tassi della Banca nazionale. Gli altri settori d'attività hanno invece mostrato una crescita.

(Keystone-ATS) L’utile netto si è ridotto del 13,6%, scendendo a 555 milioni di franchi, come comunicato oggi dal secondo gruppo bancario elvetico. Anche il risultato operativo è calato nella stessa misura: -13,7% a 670 milioni.

Nel complesso, i ricavi sono scesi solo del 2,9%, fermandosi a 1,9 miliardi, grazie al contributo in crescita delle altre aree. Le commissioni e i servizi hanno registrato un +9,1% a 366 milioni, mentre l’attività di negoziazione è aumentata dell’8,5% a 136 milioni.

Nel credito ipotecario, Raiffeisen ha ampliato ulteriormente la propria posizione: i volumi sono cresciuti del 2,5% nel semestre, raggiungendo 226 miliardi di franchi. Il gruppo detiene ora una quota di mercato del 18,3%: quasi una ipoteca su cinque in Svizzera porta la firma di una banca Raiffeisen.

Per la seconda metà dell’anno, Raiffeisen prevede un andamento ancora solido, ma stima che il risultato annuale complessivo non raggiungerà quello del 2024.

Il contesto di mercato rimane difficile, scrive Raiffeisen nel comunicato. Tuttavia, nonostante la persistente pressione sui margini, per il secondo semestre nel settore degli interessi si prevede un risultato leggermente migliore rispetto al primo semestre del 2025.