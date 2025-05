Raid israeliano su scuola a Gaza, 33 morti

Keystone-SDA

Sale a 33 il bilancio dei morti in seguito al raid aereo israeliano compiuto la scorsa notte su una scuola che ospitava sfollati palestinesi nella città di Gaza. In un altro attacco compiuto questa mattina nella città di Jabalia sono morte una ventina di persone.

2 minuti

(Keystone-ATS) La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas parla di almeno 33 palestinesi deceduti nel bombardamento sull’istituto ‘Fahmi Aljarjaoui’, nel quartiere di Aldaraj.

Da parte sua l’esercito israeliano (Idf) ha reso noto che “terroristi di alto livello” si trovano nella scuola di Gaza presa di mira all’alba di oggi in un attacco.

“L’Idf e l’Isa (Shin Bet, ndr) hanno colpito terroristi di alto livello che operavano all’interno di un centro di comando e controllo di Hamas e della Jihad Islamica, situato in un’area che in precedenza ospitava la scuola ‘Faami Aljerjawi’ nella zona di Gaza City – si legge in un comunicato pubblicato su Telegram -.

Il centro di comando e controllo è stato utilizzato dai terroristi per pianificare e raccogliere informazioni al fine di eseguire attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell’Idf”.

Sempre la Protezione civile di Gaza ha inoltre affermato che 19 persone sono state uccise oggi in un attacco israeliano contro l’abitazione di una famiglia nel nord della Striscia.

Il portavoce della Protezione civile, Mahmud Bassal, ha detto all’agenzia Afp che le squadre di soccorso hanno recuperato “19 martiri del massacro della famiglia Abd Rabbo, dopo che gli aerei da guerra hanno preso di mira l’abitazione della famiglia Abd Rabbo questa mattina presto nella città di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza”.