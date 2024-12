Raid di Israele contro gli Houthi, colpite Sana’a e Hodeida

Keystone-SDA

Israele ha bombardato la capitale dello Yemen, Sana'a, e il porto di Hodeida in risposta a lanci di missili da parte dei ribelli Houthi nei giorni scorsi. Lo riferiscono i media israeliani.

1 minuto

(Keystone-ATS) I raid aerei sono avvenuti durante un discorso del leader del gruppo sciita filo-Iran, Abdul-Malik al-Houthi. Gli attacchi aerei in Yemen hanno preso di mira diversi siti, tra cui l’aeroporto internazionale di Sana’a e una centrale elettrica controllata dai ribelli Houthi, secondo quanto riferito da testimoni e insorti.

La tv Al Masirah, affiliata agli Houthi, ha descritto gli attacchi come “aggressione israeliana”. Fonti in Israele, citate da Haaretz, hanno confermato che l’aeronautica militare israeliana sta portando avanti gli attacchi in Yemen con tre obiettivi centrali: l’aeroporto internazionale di Sana’a, i siti di produzione di energia in città e i porti di Hodeida, Salif e Ras Kanatib sulla costa.

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato dal canto loro i raid contro gli Houthi nello Yemen.

In una dichiarazione, l’esercito afferma che i caccia dell’aeronautica militare hanno colpito obiettivi Houthi lungo la costa occidentale dello Yemen e all’interno del Paese, come riferisce il Times of Israel. “Queste infrastrutture sono state utilizzate dal regime terroristico Houthi per trasferire armi iraniane nella regione e per l’ingresso di alti funzionari iraniani”, afferma l’Idf.