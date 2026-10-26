Rahul Gandhi assolto in India dalle accuse di diffamazione

Keystone-SDA

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In India il leader del Partito del Congresso, Rahul Gandhi, è stato assolto da accuse di "diffamazione" che gli erano state mosse nel 2018: lo riportano i media indiani.

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(Keystone-ATS) Otto anni fa era stata presentata una querela nei confronti del leader dell’opposizione in India per delle presunte dichiarazioni sull’attuale ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, allora presidente del partito Bjp del premier Narendra Modi.

Rahul Gandhi ha sempre respinto le accuse. L’agenzia di stampa Pti riporta che i sostenitori del Congresso hanno celebrato la sentenza davanti al tribunale a Sultanpur suonando tamburi e distribuendo dolci.

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