Raccolta patate deficitario, aumento contingenti importazione

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il Consiglio federale ha autorizzato oggi un aumento delle quote di importazione di patate per 15 mila tonnellate. La ragione sono le pessime previsioni per la raccolta di questo tubero.

“La coltivazione delle patate è stata difficile questa primavera a causa del tempo umido e bagnato”, ha dichiarato a Keystone-ATS il direttore di Swisspatat Christian Bucher. Inoltre, “la peronospora – malattia caratterizzata dalla comparsa di funghi parassiti sulle foglie – è dilagata”.

Su richiesta di Swisspatat, l’Ufficio federale dell’agricoltura ha quindi autorizzato l’importazione di ulteriori 15 mila tonnellate di patate da trasformazione nell’ambito del contingente tariffario a partire da inizio settembre. Questo aumento è valido fino alla fine dell’anno.

Secondo Bucher, probabilmente non sarà sufficiente a coprire la domanda. “Dovremo aspettare qualche settimana prima di conoscere i risultati del raccolto di quest’anno”, ha precisato.

Contingenti quadruplicati

I problemi di quest’anno per i coltivatori di patate non sono nuovi. “Gli ultimi tre anni sono stati impegnativi’, ha dichiarato Bucher. Di conseguenza, è stato necessario importare più patate dall’estero rispetto alla media a lungo termine per soddisfare la domanda.

L’attuale aumento della quota di importazione è già il quarto di quest’anno. I primi tre aumenti, di 10 mila, 25 mila e, più recentemente, di 12 mila tonnellate, erano legati al cattivo raccolto dello scorso anno.

La Confederazione aveva inizialmente fissato una quota di importazione di sole 9250 tonnellate per il 2024. L’anno scorso, la Confederazione aveva già sbloccato 44 mila tonnellate.