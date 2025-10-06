La televisione svizzera per l’Italia

Régina Zwahlen nuova direttrice del Béjart Ballet Lausanne

Keystone-SDA

Dal primo gennaio 2026 Régina Zwahlen sarà la nuova direttrice del Béjart Ballet Lausanne (BBL). Subentrerà a Giancarlo Sergi che aveva lasciato la sua carica la scorsa primavera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nominata dal Consiglio di fondazione del BBL, Régina Zwahlen conosce bene la compagnia per averci lavorato dal 1995 e per 11 anni quale contabile e poi come direttrice amministrativa e finanziaria. Ha poi proseguito la sua carriera in ambito culturale presso diverse istituzioni.

“Forte di molti anni di esperienza, apporterà alla compagnia una comprovata competenza nella gestione e nell’accompagnamento di istituzioni artistiche”, ha dichiarato questa sera il BBL.

Citata in un comunicato, la nuova direttrice si dice “convinta” che la sua esperienza costituirà “una risorsa” per adempiere al meglio la sua missione. Aggiunge di essere lieta di poter sostenere il direttore artistico Julien Favreau “alla guida di questa prestigiosa istituzione”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR