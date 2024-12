Quinto bimbo morto per il gelo a Gaza

Keystone-SDA

Un neonato è morto questa mattina a Gaza a causa del freddo e delle temperature in calo, segnando il quinto decesso in simili circostanze in meno di una settimana. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa.

(Keystone-ATS) Il neonato aveva solo un mese e un fratellino gemello, le cui condizioni sono anche peggiorate a causa del gelo. I due vivevano in una tenda a Deir al-Balah, nella parte centrale di Gaza. Secondo fonti mediche, le temperature gelide hanno causato la morte di altri 4 neonati negli ultimi giorni, di età compresa tra 4 e 21 giorni.

Nel frattempo, la stampa israeliana scrive che, a causa dell’intervento alla prostata a cui dovrà sottoporsi nelle prossime ore, potrebbero essere rinviate alcune testimonianze del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al processo per corruzione a suo carico che dovrebbe riprendere lunedì.

La riunione di gabinetto prevista per oggi è confermata, ma non è sicuro che il premier sarà presente. L’intervento si è reso necessario per una infezione alle vie urinarie diagnosticata mercoledì scorso.