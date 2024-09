Meno macellai in Svizzera, nonostante la stabilità delle vendite

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) In Svizzera la pressione sui macellai sta crescendo, nonostante il consumo di carne sia costante, avverte Daniel Schnider, direttore dell’Unione professionale svizzera della carne (UPSC).

Le macellerie sono state acquisite come filiali di grandi distributori o si stanno fondendo.

I macellai soffrono anche per la mancanza di soluzioni quando vanno in pensione, aggiunge Schnider in un’intervista pubblicata oggi dai giornali del gruppo CH Media in lingua tedesca. “I macellai raramente chiudono perché la loro attività non è redditizia”, afferma.

“Quaranta anni fa, 2’400 aziende erano membri dell’Unione professionale svizzera della carne. Oggi sono solo 900”, afferma il suo direttore. Tuttavia, il ritmo di scomparsa dei macellai è rallentato di recente, sottolinea ancora Schnider. E mentre l’associazione perde membri, il numero di dipendenti rimane stabile a 24’000 grazie ad acquisizioni e fusioni, aggiunge.

Cambiamenti nei consumi

Il responsabile rileva inoltre che le richieste dei consumatori sono aumentate. A suo avviso, la semplice vendita di carne non è più sufficiente. Occorrono ad esempio anche servizi di catering. “Ma non si possono produrre cervelas alle cinque del mattino e grigliarli fino a tarda sera”.

Un altro cambiamento è rappresentato dal fatto che i quattro principali periodi di vendita – Pasqua, la stagione delle grigliate, la stagione della caccia e il Natale – sono ora molto più marcati di un tempo, afferma Schnider. Inoltre, i macellai realizzano il 60% delle loro vendite il venerdì e il sabato, mentre le vendite nei giorni feriali sono diventate più tranquille.

L’anno scorso la domanda di carne in Svizzera è leggermente diminuita, afferma Schnider. “Ma grazie alla crescita della popolazione, non ne abbiamo risentito”.