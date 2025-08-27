La televisione svizzera per l’Italia

In India entrano in vigore i dazi al 50%

venditore di verdura in strada in india
Keystone-SDA

I pesanti dazi imposti da Donald Trump alle merci provenienti dall’India sono entrati in vigore mercoledì. Il 50% imposto al Paese più popolato al mondo è tra le percentuali più alte in assoluto ed è il doppio rispetto a quanto inizialmente annunciato. La misura decisa dall'inquilino della Casa Bianca si configura come una sanzione a Nuova Delhi per aver acquistato petrolio russo. Secondo maggior cliente del Cremlino dopo la Cina, in questo modo l'India contribuirebbe - secondo il tycoon - a finanziare la sua iniziativa militare in Ucraina.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Contenuto esterno

