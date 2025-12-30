Ferrovia Retica molto affollata sotto Natale

La tratta nei pressi di Pontresina. Keystone / Gian Ehrenzeller

Vittima del proprio successo? Durante le feste di fine anno, la Ferrovia Retica continua a registrare il tutto esaurito. Centinaia di persone in fila per ore, e alcune non riescono infine neanche riuscite a salire su un treno.

1 minuto

A partire dal ponte dell’Immacolata, l’8 dicembre, la Ferrovia Retica è travolta da folle di turisti che desiderano viaggiare sui suoi spettacolari convogli.

Lunghe code, e persone che nonostante la lunga attesa non trovano un posto su un treno. La Ferrovia Retica ha aggiunto corse straordinarie, che però non sarebbero sufficienti a risolvere il problema. C’è preoccupazione fra chi lavora sul territorio di fronte a un fenomeno di overtourism che mette in difficoltà le infrastrutture. Mentre chi arriva anche da lontano per vivere la magica esperienza del treno rosso nella neve, si ritrova in attesa per diverse ore, prima di poter salire su un convoglio.

>>> Il servizio da Il Quotidiano RSI:

