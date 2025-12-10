Zelensky pronto alle elezioni

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky si è detto pronto a organizzare delle elezioni presidenziali entro tre mesi. E questo malgrado la guerra e la legge marziale che impedisce l'organizzazione di un voto. Il capo di Stato ha infatti chiesto al Parlamento di modificare la legge sul divieto di organizzare elezioni sotto la legge marziale. Poi ha precisato: "Se l'Europa e gli Stati Uniti garantiranno la sicurezza dei votanti e la regolarità del voto fra tre mesi andremo alle urne".

1 minuto

Contenuto esterno