Vertice Zelensky-Biden, nuovi aiuti militari a Kiev

Un nuovo pacchetto di aiuti militari statunitensi di quasi 8 miliardi di dollari per l'Ucraina è stato annunciato giovedì al termine dell’incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino avrà i missili a lunga gittata di fabbricazione USA ma non ha ottenuto da Washington il via libera per colpire in profondità il territorio russo.