Volodymyr Zelensky a Washigton per discutere di pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington per discutere con Donald Trump dei negoziati di pace in Ucraina, dopo aver incontrato i vertici delle industrie belliche Raytheon e Lockheed Martin. Il presidente statunitense ha anticipato l’incontro con una lunga telefonata a Vladimir Putin, che ha portato alla decisione di vedersi entro due settimane a Budapest. I sistemi di difesa Patriot e Tomahawk, richiesti da Kiev, sono al centro delle trattative, ma Trump ha espresso cautela sulla disponibilità delle scorte statunitensi.

