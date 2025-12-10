Machado, Nobel per la pace, non sarà presente alla consegna del premio a Oslo

La laureata per il premio Nobel per la pace 2025, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, non parteciperà alla cerimonia mercoledì pomeriggio a Oslo, ma dovrebbe comunque giungere nella capitale norvegese tra stasera e domattina. "Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ricevere il premio in nome della madre", ha dichiarato il direttore dell'Istituto Nobel norvegese, Kristian Berg Harpviken, all'emittente di servizio pubblico norvegese NRK aggiungendo che "sua figlia pronuncerà il discorso scritto da Maria Corina stessa". Harpviken ha aggiunto di non sapere dove si trovi la leader dell'opposizione venezuelana.

(Keystone-ATS) In realtà Machado è attesa a Oslo, ma non parteciperà alla cerimonia di premiazione che inizierà alle 13.00 al Municipio, ha spiegato in seguito l’Istituto Nobel. “Sebbene non potrà partecipare alla cerimonia o agli eventi della giornata, siamo profondamente lieti di confermare che sta bene e sarà con noi a Oslo”, ha dichiarato l’istituto sul suo sito web, descrivendo il viaggio come “un viaggio in una situazione di estremo pericolo”. “Maria verrà a Oslo, ma non sappiamo quando”, ha dichiarato il portavoce dell’istituto Erik Aasheim. Harpviken ha precisato che Machado “dovrebbe arrivare tra questa sera e domani mattina”, troppo tardi per partecipare alla cerimonia di premiazione.

“Vi racconterò di persona, cosa abbiamo dovuto affrontare e quante persone hanno rischiato la vita per permettermi di arrivare a Oslo, e sono loro molto grata, e questo è un esempio di cosa significhi questo riconoscimento per il popolo venezuelano”, afferma la leader dell’opposizione in un messaggio audio ricevuto e diffuso dall’Istituto Nobel di cui dà conto il “Guardian”.

“Innanzitutto, a nome del popolo venezuelano, desidero ringraziare ancora una volta il comitato norvegese per il Nobel per questo immenso riconoscimento alla lotta del nostro popolo per la democrazia e la libertà. – afferma Machado nell’audio – Siamo molto emozionati e onorati, ed è per questo che sono molto dispiaciuta di comunicarvi che non potrò arrivare in tempo per la cerimonia, ma sarò a Oslo e sono in viaggio per Oslo proprio ora”.

“So che centinaia di venezuelani provenienti da diverse parti del mondo sono riusciti a raggiungere la vostra città, e che ora si trovano a Oslo, così come la mia famiglia, il mio team e tantissimi colleghi – prosegue -, dato che questo è un premio per tutti i venezuelani. Non appena arriverò, potrò abbracciare tutta la mia famiglia e i miei figli che non vedo da tre anni, e tanti venezuelani, norvegesi, che conosco e che condividono la nostra lotta. Grazie mille e a presto”.

Intanto si è appreso che l’abito che la leader dell’opposizione venezuelana avrebbe indossato alla cerimonia si trova nella stanza occupata dal presidente di Panama, José Mulino, in un hotel a cinque stelle della capitale norvegese. “Ho l’abito di María Corina nella mia stanza; l’ho portato da Panama. In altre parole, se dovesse arrivare, glielo darò”, ha rivelato il leader panamense alla stampa.

Oltre a Mulino saranno presenti alla cerimonia di premiazione i presidenti di Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa) e Paraguay (Santiago Peña), così come Edmundo González Urrutia, l’oppositore, ora in esilio in Spagna, che l’Occidente considera il vero presidente eletto del Venezuela nelle elezioni di luglio 2024, la cui vittoria è stata assegnata a Nicolás Maduro nonostante l’evidenza di brogli.