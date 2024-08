Vaiolo delle scimmie, per l’OMS è emergenza internazionale

Http: / / Www.cdc.gov / Ncidod / Eid / Vol7No3 / Hutin.htm Cdc – Yvan J.f. Hutin, Et Al. Outbreak Of Human Mo

L'organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale per il vaiolo delle scimmie. Tra i Paesi più colpiti ci sono soprattutto quelli africani. In testa, la Repubblica Democratica del Congo con più di 15'000 casi e oltre 450 morti dall'inizio dell'anno. Per evitare che il contagio sfugga di mano, per l'OMS occorre una risposta coordinata.