Intervista di Elon Musk a Donald Trump: “Dovresti vincere per il bene del Paese”

Il patron di Tesla e di X Elon Musk ha intervistato Trump in diretta sul suo social media, dopo il ritorno del tycoon sulla stessa. Nel corso dell'evento, ritardato da problemi tecnici, che Musk ha definito risultato di un "massiccio cyberattacco" dovuto alla "molta opposizione a sentire cosa ha da dire" l'ex presidente americano, i due hanno toccato vari temi e si sono espressi la loro reciproca ammirazione. "Dovresti vincere per il bene del paese", ha detto Musk a Trump, definendo Kamala Harris una non moderata ma di sinistra. L'ex presidente si è detto d'accordo con lui: "è una radicale di San Francisco, è più a sinistra di Bernie Sanders: sarà peggio" di Joe Biden.