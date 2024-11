Usa: ai repubblicani maggioranza Camera di 218 seggi, media

Keystone-SDA

I repubblicani hanno ottenuto una maggioranza di 218 seggi su 435 alla Camera dei rappresentanti degli Usa, contro i 208 conquistati da democratici, ampliando la maggioranza che avevano nella scorsa legislatura e ottenendo così il controllo completo sul Congresso.

(Keystone-ATS) Lo scrivono l’agenzia di stampa statunitense The Associated Press (Ap) e vari altri media americani dopo l’assegnazione tardiva di una vittoria nello stato dell’Arizona. Già in serata le proiezioni davano il controllo repubblicano sulla Camera come acquisito.