Uragano Milton, milioni di case senza elettricità

Di più Italiani più poveri: una persona su 3 sceglie cibo in scadenza

Questo contenuto è stato pubblicato al È un'Italia che si scopre più povera quella che si appresta a vivere la 45esima Giornata Mondiale dell'Alimentazione, promossa dalla Fao, in programma il 16 ottobre.

Di più Presidente di Taiwan: “La Cina non ha il diritto di rappresentarci”

Questo contenuto è stato pubblicato al Taiwan celebra giovedì il suo "National Day" in un contesto di crescenti minacce da parte della Cina, che rivendica la repubblica insulare come proprio territorio.

Di più Musica classica per evitare la creazione di folle in stazione

Questo contenuto è stato pubblicato al Musica classica per evitare ingorghi pedonali all'ingresso della stazione e allontanare la gente che si raduna davanti agli accessi: è il metodo scelto dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) a Berna per fluidificare il flusso di viaggiatori, riferisce giovedì il Blick.

Sulla strada più cara della Svizzera torna una panetteria

Questo contenuto è stato pubblicato al Sulla Bahnhofstrasse di Zurigo - una delle strade più care della Svizzera, se non la più costosa in assoluto, in cui dominano ormai i marchi internazionali - torna a fare capolino una panetteria-pasticceria artigianale.

