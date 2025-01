UNRWA illegale a Gerusalemme Est

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

A partire dal 30 gennaio, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi (UNRWA) è illegale a Gerusalemme Est. È infatti entrata in vigore la legge - approvata dal Parlamento israeliano - che vieta le attività dell’organizzazione in Israele. Particolarmente colpito un quartiere di 50'000 abitanti che dipende in larga parte dai servizi delle Nazioni Unite.