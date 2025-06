Una fragile tregua in Medio Oriente

Dieci giorni dopo l'inizio del conflitto tra Iran e Israele, a 48 ore dall'attacco statunitense contro i siti nucleari di Teheran e poco dopo la rappresaglia iraniana contro una base USA in Qatar, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco. Il tycoon ha anche esortato le parti a "rimanere pacifiche" durante il cessate il fuoco. "Partendo dal presupposto che tutto funzioni come dovrebbe, e così sarà, vorrei congratularmi con entrambi i Paesi per aver avuto la resistenza, il coraggio e l'intelligenza per porre fine alla guerra dei 12 giorni", ha insistito il commander-in-chief che ha poi rivendicato il successo del suo operato.

