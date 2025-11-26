La televisione svizzera per l’Italia

Ucraina, il punto sui negoziati

tavolo negoziale a ginevra tra usa e ucraina
La prossima settimana l'inviato statunitense Steve Witkoff si recherà a Mosca per incontrare Vladimir Putin, in un tentativo di far progredire i negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina. Nonostante alcuni segnali positivi da parte di Kiev riguardo a un potenziale accordo di pace, permangono ostacoli significativi, in particolare per quanto riguarda la questione dei confini. Nel frattempo, la situazione sul campo rimane tesa, con continui bombardamenti russi sulle città ucraine, complicando ulteriormente gli sforzi diplomatici in corso.

Attualità

