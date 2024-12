Trump vuole fermare la “follia transgender”

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Donald Trump, in Arizona per un convegno, ha spiegato quali saranno i suoi primi passi dopo l’insediamento alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha detto che intende incontrare il presidente russo Vladimir Putin al più presto - "Anche lui mi vuole vedere, dobbiamo fermare quella guerra" - e poi si è scagliato in contro quella che ha definito “follia transgender”: “Subito al primo giorno (...) firmerò un ordine esecutivo per bloccare le mutilazioni sessuali dei bambini, per escludere i transgender dall’esercito e da tutte le nostre scuole". Poi ha aggiunto: "La politica ufficiale sotto l’amministrazione Trump sarà questa: ci saranno solo due generi, uomo e donna”. Poi è tornato su uno dei punti chiave della sua campagna elettorale, sottolineando che con una serie di decreti chiuderà le frontiere agli immigrati illegali e avvierà la più grande operazione di espulsione nella storia del Paese.