Trump si dice disponibile alla pubblicazione del dossier Epstein

Keystone-SDA

"I repubblicani dovrebbero votare per la pubblicazione dei documenti Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere ed è tempo di voltare pagina rispetto a questa bufala dei democratici portata avanti solo distrarre dal successo dei repubblicano". Lo afferma Donald Trump in vista del voto di martedì alla Camera statunitense. "A nessuno importava di Epstein quando era vivo e se i democratici avessero avuto qualcosa l'avrebbero reso pubblico prima della nostra vittoria elettorale", ha aggiunto precisando che a lui "l'unica cosa che interessa è che si torni a concentrarsi sull'economia e sull'accessibilità, tema su cui stiamo vincendo".

1 minuto

Contenuto esterno