Trump ordina alla CIA d’intervenire in Venezuela

Il Venezuela e la Casa Bianca sono ai ferri corti, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha confermato di aver ordinato alla CIA d'intervenire nel Paese latinoamericano per contrastare il traffico di droga e migranti. Un'ingerenza inaccettabile che ricorda i colpi di Stato orchestrati dall'intelligence americana nel passato, ha dichiarato il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Dal canto suo il tycoon ha dichiarato di aver dato l'autorizzazione per due motivi: "Il primo è che hanno svuotato le loro prigioni dentro agli Stati Uniti. E poi perché molta droga arriva dal Venezuela e molti trafficanti venezuelani passano dal mare. Perciò colpiamo in mare, ma li fermeremo anche via terra".

