Trump? “Ha la personalità di un alcoolizzato”

“Il presidente Trump ha la personalità di un alcolizzato, il vice Vance un complottista e opportunista e Musk un drogato”: a dirlo è la capo-staff della Casa Bianca Susie Wiles in una lunga intervista alla rivista Vanity Fair. Un dietro le quinte che ha gettato nuova ombra sull’Amministrazione statunitense e che sottolinea le difficoltà che pare attraversare Trump, in difficoltà nei sondaggi e che non riesce più a controllare la comunicazione. Secondo Wiles, il tycoon pensa che non ci sia nulla che lui non possa fare. "Nulla, zero, nulla".

