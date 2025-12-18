La televisione svizzera per l’Italia

Trump? “Ha la personalità di un alcoolizzato”

ssisie wiles scende da un aereo
“Il presidente Trump ha la personalità di un alcolizzato, il vice Vance un complottista e opportunista e Musk un drogato”: a dirlo è la capo-staff della Casa Bianca Susie Wiles in una lunga intervista alla rivista Vanity Fair. Un dietro le quinte che ha gettato nuova ombra sull’Amministrazione statunitense e che sottolinea le difficoltà che pare attraversare Trump, in difficoltà nei sondaggi e che non riesce più a controllare la comunicazione. Secondo Wiles, il tycoon pensa che non ci sia nulla che lui non possa fare. "Nulla, zero, nulla".

