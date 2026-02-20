Trump: gli USA daranno 10 miliardi di dollari al Board of Peace

Donald Trump si rivolge ai membri del Board of Peace. Keystone-SDA

Gli Stati Uniti contribuiranno al Board of Peace per Gaza con 10 miliardi di dollari. Lo ha annunciato Donald Trump alla prima riunione a Washington. Una serie di paesi si è inoltre impegnata a versare complessivamente oltre sette miliardi di dollari, ha aggiunto. I Paesi che hanno offerto fondi per la ricostruzione di Gaza sono Kazakhstan, Azerbaigian, Emirati Arabi, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan e Kuwait, ha precisato Trump.

(Keystone-ATS) Parlando dei 10 miliardi di dollari promessi dagli Stati Uniti, The Donald ha dichiarato: “Se si confronta questo dato con il costo della guerra, si tratta di due settimane di combattimenti, sono una cifra molto piccola. Sembra tanto, ma è una cifra molto piccola”.

L’ufficio dell’ONU per l’assistenza umanitaria sta da parte sua raccogliendo 2 miliardi di dollari a sostegno di Gaza, ha poi detto Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti ha pure affermato che “abbiamo un ottimo rapporto con l’Europa e con la NATO”, aggiungendo che anche “Cina e Russia saranno coinvolti”.

La FIFA – ha proseguito The Donald, elogiando la figura del presidente Gianni Infantino, pure presente alla riunione – aiuterà a raccogliere 75 milioni di dollari per per progetti legati al calcio a Gaza.

“Siamo impegnati a fare in modo che Gaza sia ben governata. Non credo che sarà necessario mandare soldati a combattere”, ha il presidente USA.

“Sembra che Hamas si stia sbarazzando delle sue armi ma dobbiamo accertarlo”, ha quindi affermato il tyccon, minacciando altrimenti “punizioni durissime”