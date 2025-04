Trump conquista la Florida, Elon Musk “sconfitto” nel Wisconsin

Donald Trump supera il suo primo test elettorale. I due candidati del presidente USA hanno vinto le elezioni speciali in Florida andando a rafforzare la maggioranza repubblicana alla Camera americana. Non è andata bene invece a Elon Musk: nonostante i 20 milioni di dollari spesi per spingere Brad Schimel, l'uomo più ricco del mondo non è riuscito a sbancare. Gli elettori del Wisconsin hanno infatti scelto la giudice Susan Crawford per la Corte suprema dello Stato. Una vittoria che consente ai liberal di mantenere la maggioranza nell'alta corte statale.

