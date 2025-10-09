Trump annuncia accordo tra Israele e Hamas: “Tutti gli ostaggi saranno liberati”

Keystone-SDA

La notizia è arrivata sotto forma di un biglietto passato dal segretario di Stato statunitense Marco Rubio a Donald Trump durante una conferenza stampa: "Siamo molto vicini a un accordo, presto avranno bisogno di me". Poi è arrivata la conferma, affidata al social fondato dallo stesso Trump, Truth: "Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace, tutti gli ostaggi verranno liberati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe su una linea prestabilita". Per il presidente, che poi ha telefonato ai familiari degli ostaggi in Israele, si tratta dei primi passi verso una pace duratura, per la quale gli Stati Uniti faranno da garanti. Il premier israeliano ha dal canto suo scritto su X: "Tutti i nostri ostaggi torneranno a casa, questo è un successo diplomatico e una vittoria morale". Ha poi ringraziato diverse volte il presidente americano, invitato a parlare alla Knesset.

