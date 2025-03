Tregua in Ucraina, Mosca temporeggia

Questo contenuto è stato pubblicato al La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha espresso soddisfazione per l'adozione oggi a New York di una dichiarazione sui diritti delle donne da parte della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne.

Altri sviluppi

All’EMPA si fabbricano muscoli in silicone con una stampante 3D

Questo contenuto è stato pubblicato al Ricercatori svizzeri hanno sviluppato un nuovo metodo per produrre muscoli in silicone con una stampante 3D. Secondo il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa), questa tecnologia potrebbe essere utilizzata in futuro in medicina e robotica.

