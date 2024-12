Sparatoria in una scuola del Wisconsin, l’autrice 15enne si è tolta la vita

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

È una ragazza quindicenne l'autrice della sparatoria avvenuta lunedì in una scuola del Wisconsin, negli Stati Uniti. Tre persone (uno studente, un'insegnante e l'autrice della sparatoria, che si è tolta la vita) sono morte e altre sei sono rimaste ferite in quello che è l'ennesimo massacro (il 38esimo del 2024) in una scuola statunitense. Non sono ancora chiare le motivazioni che avrebbero spinto la giovane a compiere questo gesto.