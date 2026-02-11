Sparatoria in Canada, 10 morti tra cui il sospettato e 27 feriti

Keystone-SDA

È salito a dieci morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui sette persone uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Secondo i media canadesi l'assassino era una donna, ma la polizia ha rifiutato di fornire dettagli sull'identità del sospettato.

2 minuti

Contenuto esterno

(Keystone-ATS) Un’allerta era stata diramata per un attentatore alla Tumbler Ridge Secondary School ieri pomeriggio. Durante la perquisizione della scuola, la polizia ha trovato sei persone uccise a colpi d’arma da fuoco; una settima, ferita, è morta durante il trasporto in ospedale. Separatamente la polizia ha trovato altri due cadaveri a Tumbler Ridge, in un’abitazione a che si ritiene sia “collegata all’incidente”. Gli agenti stanno perquisendo altre abitazioni e proprietà nella comunità per verificare se ci siano altri siti collegati all’incidente.

Il primo ministro canadese Mark Carney si è dichiarato “devastato” dalla “terribile sparatoria. Mi unisco ai canadesi nell’esprimere le mie condoglianze a coloro le cui vite sono state cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all’altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini”, ha aggiunto Carney in un messaggio su X.

Il premieri ha dunque deciso di sospendere il suo viaggio programmato da oggi fino a domenica alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco

Le sparatorie di massa sono rare in Canada, ma questa è la seconda nella Columbia Britannica in meno di un anno. Nell’aprile 2015 undici persone sono state uccise a Vancouver quando un uomo ha investito con il suo camion una folla che celebrava un festival culturale filippino. Il 6 dicembre 1989 al Politecnico di Montréal morirono 14 persone