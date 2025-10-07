Sono iniziati in Egitto i negoziati indiretti tra Israele e Hamas

Keystone-SDA

Sono iniziati lunedì in Egitto i colloqui indiretti fra Israele e Hamas per mettere fine alla guerra a Gaza. I negoziati ruotano attorno al piano di pace promosso dal presidente statunitense Donald Trump, che tra i vari punti prevede il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e la cessazione delle ostilità. Ma tra le parti rimangono ancora divergenze importanti. Il movimento islamico, ad esempio, ha detto sì al rilascio di tutti gli ostaggi, ma ha eluso ogni riferimento al suo disarmo. E secondo indiscrezioni vorrebbe a sua volta maggiori garanzie sul ritiro effettivo dell'esercito israeliano dalla Striscia di Gaza.

1 minuto

Contenuto esterno