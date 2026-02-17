La televisione svizzera per l’Italia

S’indaga sulla morte della produttrice TV Dana Eden

2021 Invision

Dana Eden, produttrice cinematografica israeliana, è stata trovata morta domenica in un albergo di Atene. Le autorità greche indagano sulla sua morte: al momento prevale la pista del suicidio ma c'è chi non esclude un coinvolgimento dell'Iran. Eden infatti si trovava ad Atene per registrare nuove puntate della serie TV "Teheran", incentrata sulle peripezie di un'agente israeliana che tenta di indebolire il programma nucleare iraniano.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Contenuto esterno

Articoli più popolari

Attualità

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR