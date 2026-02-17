S’indaga sulla morte della produttrice TV Dana Eden
Dana Eden, produttrice cinematografica israeliana, è stata trovata morta domenica in un albergo di Atene. Le autorità greche indagano sulla sua morte: al momento prevale la pista del suicidio ma c'è chi non esclude un coinvolgimento dell'Iran. Eden infatti si trovava ad Atene per registrare nuove puntate della serie TV "Teheran", incentrata sulle peripezie di un'agente israeliana che tenta di indebolire il programma nucleare iraniano.
