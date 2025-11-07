La televisione svizzera per l’Italia

SHEIN promette alla Francia maggiori controlli sui suoi prodotti

Pressato dal Governo francese, indagato anche dall'Unione Europea, il gigante del commercio online SHEIN ha assicurato che acconsentirà alle richieste di Parigi e ha garantito maggiori controlli su ciò che viene messo in vendita. La Francia aveva sospeso mercoledì il sito online e minacciato di proibirlo definitavente. In Francia, ricordiamo, è amche aèppena stato aperto il primo negozio fisico del grande distrubutore, noto non solo per i suoi prezzi stracciati, ma anche per sfruttare la manodopera, usare materiali persicolosi, non richiamare venditori terzi che vendono ad esempio bambole con richiami pedopornografici e altri prodotti illegali.

Attualità

