Sciopero generale in Francia

Keystone-SDA

Oltre 250 manifestazioni sono previste in tutta la Francia questo giovedì, giorno di sciopero generale, e si stima che parteciperanno tra le 600'000 e le 900'000 persone. Le autorità temono che le proteste sfocino in violenza e scontri con la polizia, che ha mobilitato 80'000 agenti. L'obiettivo è protestare contro le politiche di risparmio previste per il 2026. Dopo la sfiducia del Parlamento al Governo di François Bayrou, il Paese si ritrova senza un Esecutivo. Il presidente Emmanuel Macron ha incaricato Sébastien Lecornu di formarne uno nuovo, che con ogni probabilità confermerà la linea dell'austerità. Il Paese è in gravi difficoltà finanziarie con un debito pubblico in costante crescita. Il timore è che le manifestazioni di oggi sfocino in violenza e scontri con la polizia. Sono stati mobilitati circa 80mila agenti.

1 minuto