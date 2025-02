Riaprono le scuole nella Striscia di Gaza

Di più Il Governo chiede 1,7 miliardi di franchi per l’esercito

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo aver preso atto della partenza del comandante dell'esercito, Thomas Süssli (fine 2025), e del capo dell'intelligence, Christian Dussey (fine marzo 2026), il Consiglio federale ha approvato il messaggio sull'esercito 2025 per un valore di 1,7 miliardi di franchi.

Questo contenuto è stato pubblicato al Finisce in un nulla di fatto il progetto che si prefiggeva di dare ai Cantoni la possibilità di aumentare il lavoro domenicale nei negozi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle località turistiche.

Di più I colpevoli di omicidi in casa con armi, sono perlopiù uomini svizzeri over 60

Questo contenuto è stato pubblicato al Uomini, perlopiù svizzeri e di età superiore ai 60 anni: è questo il profilo medio di chi compie omicidi in ambito domestico con armi da fuoco.

Questo contenuto è stato pubblicato al Anche il casinò Admiral di Mendrisio, come già quello di Lugano, potrà offrire giochi online, come richiesto dalla stessa società che lo gestisce il 29 di febbraio 2024. Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale estendendo l'attuale concessione.

Di più Per il Consiglio della stampa la NZZ ha discriminato i rom dall’Ucraina

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio svizzero della stampa ha richiamato all'ordine la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) a proposito di articoli pubblicati nel febbraio 2024 sull'arrivo in Svizzera dei rom dall'Ucraina.

Di più Il Dipartimento della Difesa presenta una denuncia penale contro ignoti per le indiscrezioni trapelate martedì

Questo contenuto è stato pubblicato al In seguito all'annuncio delle partenze dei capi dell'esercito e dei servizi segreti, il Dipartimento federale della difesa (DDPS) ha sporto denuncia penale contro ignoti per le indiscrezioni pubblicate dalla Neue Züricher Zeitung (NZZ).

Questo contenuto è stato pubblicato al Paradosso sanità in Svizzera: i costi delle prestazioni del settore sono scese negli ultimi anni, con un effetto frenante sull'inflazione e quindi - indirettamente - sulla crescita dei salari, mentre nel contempo esplodevano i premi dell'assicurazione malattia.

Di più Caos in Cile a causa di un blackout totale

Altri sviluppi

Imponente operazione contro la criminalità giovanile in Italia

Questo contenuto è stato pubblicato al Sessanta maggiorenni e 13 minorenni arrestati in flagranza o sottoposti a fermo per reati contro la persona (compreso il tentato omicidio), il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Di più Imponente operazione contro la criminalità giovanile in Italia