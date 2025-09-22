Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato palestinese

Keystone-SDA

Da domenica Regno Unito, Canada e Australia riconoscono ufficialmente l'esistenza dello Stato palestinese. Con questa decisione storica si aggiungono ai 150 che già lo fanno. Si tratta di decisioni per lo più simboliche, che tuttavia avranno certamente ripercussioni sulle relazioni diplomatiche con Israele. Da parte sua, il premier Benyamin Netanyahu ha già dichiarato che "non ci sarà nessuno Stato palestinese".

(Keystone-ATS) Lunedì anche il Portogallo ha riconosciuto lo Stato palestinese. Guarda il servizio del TG 12.30 della RSI del 22 settembre 2025: