Rafael Nadal si ritira

Rafael Nadal ha annunciato giovedì mattina il suo ritiro dal tennis professionistico. "Sono stati due anni difficili e credo sia arrivato il momento giusto per mettere un punto di fine alla mia carriera", ha detto in un video diffuso via social. Lo spagnolo è il terzo tra i grandissimi, dopo Federer e dopo Murray e in attesa chissà, tra qualche settimana, di Wawrinka, a dire "Basta" nello spazio di 24 mesi. Ora ne resta solo uno: Novak Djokovic.