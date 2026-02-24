Quattro anni di guerra in Ucraina

L'Ucraina marca oggi, martedì 24 febbraio, il quarto anniversario dall'inizio della guerra. Diversi leader europei sono a Kiev per partecipare alle cerimonie, mentre Volodymyr Zelensky ringrazia per gli aiuti ricevuti, sottolineando che il suo Paese ha ancora bisogno di sostegno. In Svizzera, il consigliere federale Ignazio Cassis, intervistato dal Telegiornele della Radiotelevisione della Svizzera Italiana RSI ha dichiarato: "Quattro anni di guerra sono quattro anni non solo di sofferenze umane, di morti, di drammi famigliari, ma sono quattro anni di distruzione di società".

