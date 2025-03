Putin e Trump si accordano su una tregua in Ucraina

Stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche da subito e per 30 giorni da entrambe le parti: è il primo passo verso una risoluzione del conflitto in Ucraina. Questo è quanto pattuito nel corso della lunga e attesa telefonata che ha avuto luogo martedì tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin. Quest'ultimo però ha anche chiesto che non vengano più consegnate armi a Kiev. Se queste condizioni saranno rispettate, Mosca ha detto di essere pronta a iniziare immediatamente delle trattative per un cessate il fuoco più ampio.

