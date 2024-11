Proseguono le violenze ad Amsterdam

La tensione rimane alta ad Amsterdam dopo le violenze avvenute nella notte tra giovedì e venerdì in seguito alla partita di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. La polizia ha arrestato diverse persone, mentre lunedì sera un tram è stato dato alle fiamme. Quanto accaduto in questi giorni ha suscitato un'ondata di sdegno internazionale, con i Governi di Israele e Paesi Bassi che parlano apertamente di attacchi antisemiti. Ma se venerdì a prevalere era lo shock per le presunte motivazioni di queste violenze, nei giorni seguenti sono emersi altri dettagli:è arrivata la conferma delle provocazioni di alcuni tifosi israeliani nei confronti dei sostenitori della pace a Gaza. Prima della partita alcuni di loro hanno attaccato un taxi, bruciato e vandalizzato bandiere palestinesi e scandito cori antiarabi in pieno centro. Rimane ora il timore per possibili nuovi scontri.