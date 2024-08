Prosegue l’offensiva Israeliana in Cisgiordania

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

L’esercito israeliano ha proseguito l'offensiva su larga scala lanciata mercoledì in Cisgiordania. A Tukarem sarebbero stati uccisi 5 miliziani mentre a Jenin e in altre località del nord dei territori giovedì i bulldozer hanno continuato a girare per le strade vuote. L’offensiva è criticata non solo dall’Autorità nazionale palestinese, ma anche dalle Nazioni Unite che hanno chiesto a Israele di proteggere i civili.