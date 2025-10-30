Prosegue il shutdown governativo negli USA
Gli Stati Uniti sono arrivati alla soglia della quinta settimana di shutdown, la chiusura delle attività governative a causa del mancato accordo sulla legge che finanzia lo Stato federale. Un milione di dipendenti pubblici sono a casa senza stipendio e il braccio di ferro tra Democratici e Repubblicani non fa che ripetersi ogni giorno. Il Paese rischia di superare il precedente record di 35 giorni di shutdown, registrato tra il 22 dicembre 2018 e il 25 gennaio 2019, sempre sotto l'amministrazione Trump.
