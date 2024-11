Processo Pelicot, la vittima accusa la società patriarcale

In Francia è alle battute finali il processo per stupro che sta scuotendo l'opinione pubblica. In attesa della sentenza - prevista per dicembre - mercoledì mattina ha parlato il principale accusato Dominique Pelicot, ex marito della vittima, Gisele Pelicot. Quest'ultima nella sua ultima deposizione martedì ha lanciato un duro monito alla società patriarcale. La 71enne era stata stuprata per un decennio da una cinquantina di uomini, dopo essere stata drogata dal marito.