Procedimenti penali contro Donald Trump verso l’archiviazione

I procedimenti penali ancora in corso contro Donald Trump vanno verso l’archiviazione: secondo la giustizia statunitense il presidente eletto, sotto inchiesta per il suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill e per aver conservato documenti classificati nella sua casa di Mar-a-Lago, non potrà essere perseguito. Il procuratore speciale Jack Smith nominato nel 2022 per portare avanti l'inchiesta contro Donald Trump non ha fatto annunci ufficiali o conferenze stampa, ma a parlare per lui sono le carte depositate in tribunale nelle quali chiede di abbandonare ogni azione legale. Carte che riportano quanto segue: "In seguito alle elezioni del 5 novembre l'accusato, Donad Trump, sarà inaugurato presidente il 20 gennaio. Da tempo il Dipartimento di giustizia ritiene che la costituzione proibisca l'incriminazione e il processo penale di un presidente in carica"