Presidenziali USA, Tim Waltz ha accettato la nomina a vice presidente

Il Governatore del Minnesota Tim Walz ha formalmente accettato mercoledì la candidatura dopo essere stato scelto da Kamala Harris come suo vice. "È l'onore della mia vita accettare la vostra nomination a vice presidente degli Stati Uniti", ha dichiarato. Ad animare la convention democratica in corso in questi giorni sono stati anche il già presidente degli USA Bill Clinton e - a sorpresa - la conduttrice televisiva Oprah Winfrey.