Presidente di Taiwan: “La Cina non ha il diritto di rappresentarci”

Taiwan celebra giovedì il suo "National Day" in un contesto di crescenti minacce da parte della Cina, che rivendica la repubblica insulare come proprio territorio. Durante il suo discorso, il presidente taiwanese Lai Ching-te (noto come William Lai) ha dichiarato che la "Repubblica popolare cinese non ha il diritto di rappresentare Taiwan" e ha giurato di "resistere all'annessione".