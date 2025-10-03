Polizia, killer Manchester un britannico di origini siriane

Keystone-SDA

Il responsabile dell'attacco terroristico di giovedì alla sinagoga di Manchester è stato identificato dalla polizia come "Jihad Al-Shamie, 35 anni, cittadino britannico di origini siriane". Lo hanno reso noto le forze dell'ordine in un comunicato. "Il dispositivo sospetto indossato dall'attentatore durante l'incidente è stato esaminato e ritenuto non funzionante", si aggiunge. "Sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, dai nostri archivi non risulta alcun precedente segnalazione relativa a questo individuo nell'ambito del programma" antiterrorismo "Prevent". L'assalitore era entrato nel Regno Unito da bambino ed aveva ottenuto la cittadinanza britannica nel 2006.

(Keystone-ATS)